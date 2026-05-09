JUST NU: Alexander Isak på bänken mot Chelsea

Alexander Isak är tillbaka i Liverpools matchtrupp.

Men svenskan börjar på bänken mot Chelsea.

Matchen startar 13.30.

Foto: Bildbyrån

Liverpool tar under lördagen emot Chelsea på Anfield i Premier League.

När startelvorna presenterades stod det klart att Alexander Isak åter är tillgänglig efter att ha missat den senaste ligamatchen på grund av en känning. Den svenske anfallaren inleder dock mötet på bänken.

Hos Chelsea gör Levi Colwill sin första start sedan klubblags-VM för tio månader sedan. Mittbacken har varit borta efter en korsbandsskada men är nu tillbaka i startelvan.

Startelvor

Liverpool: Mamardashvili – Jones, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch – Frimpong, Gakpo, Ngumoha.

Chelsea: Jörgensen – Gusto, Fofana, Colwill, Hato, Cucurella – Caicedo, Andrey Santos, Fernández – Palmer, João Pedro.