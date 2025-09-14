Alexander Isak utanför Liverpools trupp

Liverpool gästar Burnley.

Då saknas Alexander Isak, 25, från matchtruppen.

Foto: Alamy

När den regerande Premier League-mästaren Liverpool reser nordöst för ligamatchen mot Burnley under söndagseftermiddagen saknas rekordvärvningen Alexander Isak helt från matchtruppen. Den 25-åriga svenska anfallaren anslöt från Newcastle på transferfönstrets sista dag för motsvarande nästan 1,7 miljarder kronor och blev med det den dyraste värvningen i Premier Leagues historia.

Team news is IN 🔐 #BURLIV — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2025

Anfallaren, som strejkade från Newcastles träningar och matcher under sommaren, bedöms inte vara i tillräckligt god form ännu.

– Förvänta er inte att han kommer vara på planen i 90 minuter varje match. Det kommer definitivt inte att hända under de kommande veckorna. Han missade en riktig försäsong, han missade tre eller fyra månader av lagträningar. Vi måste bygga upp honom gradvis, med tanke på att vi spelar så många matcher, sa Liverpool-tränaren Arne Slot tidigare i veckan.

Matchen mellan Burnley och Liverpool startar klockan 15:00.