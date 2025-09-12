Alexander Isak har bytt Newcastle mot Liverpool – och fick göra ett kort inhopp för det svenska landslaget.

Nu hyllas förbundskapten Jon Dahl Tomasson av Liverpool-tränaren Arne Slot.

– Vi kommer att behandla Alex på samma sätt som de gjorde, säger han på en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Efter månader av spekulationer har Alexander Isak, 25, blivit en Liverpool-spelare. Den svenske stjärnanfallaren har köpts loss från Newcastle för en rapporterad summa på 130 miljoner pund – och blivit den dyraste värvningen någonsin till en Premier League-klubb.

Kort efter att transfern blev klar flög den svenska stjärnan till Stockholm för att medverka i Sveriges VM-kvalsamling.

I matchen mot Slovenien blev Isak kvar på bänken under hela tillställningen – och mot Kosovo hoppade han in med 20 minuter kvar. Den avsevärt korta speltiden har spekulerats bero på att Liverpool har haft någonting att säga till om gällande hur man ville att Sverige skulle hantera sitt anfallsförvärvs.

Nu berättar Arne Slot hur han ser på saken:

– Den svenske tränaren Jon Dahl Tomasson förtjänar beröm eftersom han får in kanske världens bästa anfallare, behöver spela två mycket viktiga matcher, men förstår att om han skulle spela honom två gånger i 90 minuter så skulle spelaren förmodligen ha varit skadad i flera veckor, säger Liverpool-tränaren på en presskonferens enligt Sky Sport.

Vidare berättar Slot att Alexander Isak nu kommer att fasas in i laget i ett anständigt tempo.

– Vi kommer att behandla Alex på samma sätt som de gjorde. Förvänta er inte att han ska vara 90 minuter på planen varje match. Det kommer definitivt inte att hända under de kommande veckorna. Han missade en riktig försäsong, han missade tre eller fyra månader av lagträningar. Vi måste bygga upp honom gradvis, med tanke på att vi spelar så många matcher, knappt någon träningstid, kommer det att bli en utmaning, säger han och fortsätter:

– Men vi har inte skrivit kontrakt med honom för de kommande två veckorna, vi har skrivit kontrakt med honom för sex år, så det här är vad vi måste tänka på och vad fansen måste tänka på, om jag tar ut honom vid ett visst tillfälle eller bara tar in honom i ett kort antal minuter, det är allt för spelarens långsiktiga form.

På söndag ställs Liverpool mot Burnley i Premier League. Då kan Alexander Isak göra debut för sin nya klubb.










