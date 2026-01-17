TV: Arsenal fick inte hål Nottingham Forest

Under lördagen tog Nottingham Forest mot Arsenal.

Då skulle Premier League-ledarna inte lyckas få hål på bottenlaget.

Detta i en match där Viktor Gyökeres byttes ut efter en timmes spel.

Med 21 omgångar av Premier League avverkade ställdes Nottingham Forest mot Arsenal i lördagens sista match.

Från start i Arsenal spelade, som brukligt, Viktor Gyökeres och hade chans att hjälpa sitt lag upp i en ännu större serieledning. Detta då Manchester United vann lördagens derby mot ligatvåan Manchester City.

Så skulle det dock inte bli.

Trots att bortalaget ägde den mesta av bollen och skapade klart flest lägen slutade matchen mållös. Detta efter att Gabriel Martinelli bränt en chans på nära öppet mål från nära håll.

Resultatet innebär att Arsenal nu leder Premier League med sju poäng ner till Manchester City. Nottingham Forest är kvar på en 17:e-plats.

Viktor Gyökeres byttes ut i den 57:e matchminuten och ersattes av Gabriel Jesus.

***

Startelvor:

Nottingham Forest: Sels; Williams, Muillo, Milenkovic, Aina – Sangare, Anderson, Dominguez – Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber – Zubimendi, Rice, Ødegaard – Madueke, Gyökeres, Martinelli.