Arsenal måste vinna – Gyökeres startar igen
I går vann Manchester City mot Brentford.
I dag ”behöver” Arsenal vinna mot West Ham.
Matchen har avspark klockan 17.30.
35 matcher av Premier League har spelats – tre återstår.
Inför dagens match har serieledarna Arsenal tagit 76 poäng. Tvåan Manchester City har i sin tur tagit 74 – efter gårdagens seger hemma mot Brentford.
Således är ”The Gunners” i stort behov av tre poäng borta mot West Ham under söndagen för att inte tappa i jakten på Premier League-titeln.
Då kommer Viktor Gyökeres att spela från start, enligt konstens alla regler. Detsamma gäller resterande tio spelare som startade i matchen mot Atletico Madrid tidigare i veckan.
Startelvor:
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis Skelly, Eze – Saka, Gyökeres, Trossard
West Ham: Hermansen; Wan Bissaka, Disasi, Todibo, Mavropanos, Diouf – Soucek, Fernandes – Bowen, Castellanos, Summerville
