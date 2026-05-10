Arsenal måste vinna – Gyökeres startar igen

I går vann Manchester City mot Brentford.

I dag ”behöver” Arsenal vinna mot West Ham.

Matchen har avspark klockan 17.30.

Foto: Alamy

35 matcher av Premier League har spelats – tre återstår.

Inför dagens match har serieledarna Arsenal tagit 76 poäng. Tvåan Manchester City har i sin tur tagit 74 – efter gårdagens seger hemma mot Brentford.

Således är ”The Gunners” i stort behov av tre poäng borta mot West Ham under söndagen för att inte tappa i jakten på Premier League-titeln.

Då kommer Viktor Gyökeres att spela från start, enligt konstens alla regler. Detsamma gäller resterande tio spelare som startade i matchen mot Atletico Madrid tidigare i veckan.

Startelvor:

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis Skelly, Eze – Saka, Gyökeres, Trossard

West Ham: Hermansen; Wan Bissaka, Disasi, Todibo, Mavropanos, Diouf – Soucek, Fernandes – Bowen, Castellanos, Summerville

