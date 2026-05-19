Arsenal vinner Premier League 2025/26.

Londonklubben blev mästare i kavaj efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth under tisdagskvällen.

Manchester City behövde vinna bortamatchen mot Bournemouth för att hålla liv i kampen om Premier League-titeln inför den sista omgången. Ett poängtapp skulle innebära att Arsenal kunde säkra guldet redan under kvällen.



Och så blev fallet. Manchester City tappade poäng och gjorde där med Arsenal till mästare i kavaj.



Bournemouth ledningen i den 39:e minuten när Junior Kroupi tryckte dit 1-0. Matchen såg länge ut att sluta i seger för hemmalaget men i den 95:e matchminuten kvitterade Haaland till 1-1. Men resultatet räckte inte. City behövde vinna för att hålla kampen vid liv.

Arsenal vinner därmed Premier League säsongen 2025/26. Det är klubbens första PL-guld sedan säsongen 2003/04. De året gick Londonlaget gick obesegrat genom ligaspelet.



Texten uppdateras.