Avsparken uppskjuten mellan Brighton och Liverpool

Under lördagen tar Brighton emot Liverpool i Premier League. Inför matchen stod det klart att Mohamed Salah och Alisson saknas i Liverpool.

Svenske Yasin Ayari startar på Brightons bänk.

Inför avspark meddelade Premier League att avsparken försenas. Anledningen är att trafikproblem försvårar supportrarna att ta sig till arenan i tid.

Startelvor:

Brighton: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Milner, Groß Gomez, Hinshelwood, Minteh – Welbeck

Liverpool: Mamardashvili – Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Wirtz, Ekitike, Gakpo