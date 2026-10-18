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Foto: Alamy

Ayari målskytt när Brighton krossade Palace

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Daniel Karimi
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Yasin Ayari var med när Brighton körde över Crystal Palace.
Svensken gjorde ett av målen i 5–0-segern.
Därmed har Brighton vunnit sex matcher i rad och ligger tvåa i Premier League.

Foto: Alamy

Det tog bara tio minuter för Brighton att avgöra dagens derby mot Crystal Palace.

Redan i fjärde minuten styrde Jaydee Canvot bollen i eget mål till 1–0. Tre minuter senare satte Diego Gómez 2–0 med ett skott från mittlinjen, och sedan gjorde svenske landslagsmittfältaren Yasin Ayari 3–0.

I andra halvlek fortsatte Brighton att trycka på. Charalampos Kostoulas gjorde 4–0, och i 84:e minuten satte Jack Hinshelwood pricken över i:et med 5–0.

Segern var Brightons sjätte raka i alla tävlingar, och Fabian Hürzelers lag ligger just nu tvåa i Premier League. Placeringen kan dock ändras efter Arsenal spelat klart deras match mot Nottingham Forest.


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