Elanga från start i Newcastles PL-premiär

Idag inleder Newcastle United och Aston Villa sina säsonger i Premier League.

Då spelar Newcastle-förvärvet Anthony Elanga från start.

Matchen har avspark klockan 13.30.

Premier League-säsongen 2025/2026 drog igång under gårdagen.

Idag fortsätter den första omgången, och först ut är Aston Villa och Newcastle med avspark 13.30.

Sedan tidigare står det klart att ”The Magpies” får klara sig utan Alexander Isak, som står utanför Eddie Howes matchtrupp på grund av att han bråkar sig bort från klubben.

Trots det har vi en svensk med från start i Newcastle, i form av Anthony Elanga som lämnade Nottingham Forest under sommaren. Således gör han tävlingsdebut under lördagen.

Startelvor:

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Mings, Digne – Onana, Kamara – Rogers, Tielemans, McGinn – Watkins.

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn, Livramento – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes.