TV: Everton chockade Aston Villa i Birmingham

Under söndagen hade Aston Villa chans att gå upp på andraplats i Premier League.

Då stod Everton för en rejäl skalp och vann på bortaplan.

Matchens enda mål gjordes av anfallaren Thierno Barry.

Foto: Bildbyrån

Med 21 omgångar spelade av Premier League hade Aston Villa chans att gå om Manchester City och upp på andraplats i ligan.

Detta då de ljusblå laget förlorade gårdagens Manchester-derby mot United med 2-0.

Någon ny seger för Unai Emerys lag skulle det dock inte bli hemma på Villa Park. Istället skulle David Moyes lag knipa en mycket viktig trepoängare.

Efter en första halvlek utan mål skulle matchens enda sådana komma med en timme spelad. Detta efter att Everton fått sitt 1-0-mål bortdömt för offside efter en halvtimme.

I den andra såg däremot Thierno Barry till att både ta ledningen och senare säkra segern för Everton. Detta efter att han befunnit sig på rätt plats vid en retur och kyligt chippat in bollen i mål över Emiliano Martínez.

Segern för Everton innebär att de nu är uppe på en tiondeplats i Premier League. Aston Villa är fortsatt trea, på samma poäng som City. Som om det inte vore nog med en förlust tvingades även lagkapten John McGinn bytas ut med erfaren smärta i knät.