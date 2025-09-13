Gudmundssons mardröm – självmål på stopptid

Fulham vann med 1–0 mot Leeds.

Detta efter att Gabriel Gudmundsson gjort ett självmål i den 94:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Fulham vann mot Leeds med 1–0. Matchen såg länge ut att förbli mållös.

I den 94:e minuten vann Fulham en hörna. Inlägget nickades fram av Lukic och skarvades på Leeds-svensken Gabriel Gudmundssons panna in i eget mål.

Målet blev matchens enda och Gudmundsson blev ensam syndabock i förlusten.

”Det förtjänar de inte alls.”, skriver Sky Sports och tillägger:

”Gudmundsson släpar sig ensam nerför tunneln, ett offer för verklig otur på en eftermiddag där Leeds förtjänade åtminstone en poäng i västra London.”