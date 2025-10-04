JUST NU: Gyökeres från start i Arsenal

Arsenal ställs mot West Ham i Premier League.

Viktor Gyökeres tar plats från start.

Matchen startar 16.00.

Foto: Bildbyrån

Arsenal kan ta en tillfällig ledning i Premier League under lördagen. ”Gunners” tar emot West Ham United på Emirates Stadium i London.

När startelvorna presenterades stod et klart att Viktor Gyökeres finns med. Svensken bildar offensiv trio med Bukayo Saka och Leandro Trossard.

Startelvor:

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Ødegaard, Eze – Saka, Gyökeres, Trossard

West Ham: Areola – Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Diouf – Magassa, Fernandes – Bowen, Paqueta, Summerville – Füllkrug