Arsenal tar emot Manchester City denna söndagskväll.

Viktor Gyökeres finns med från start för hemmalaget.

Detta står klart nu när startelvorna har kommit.

Foto: Bildbyrån

Toppmöte i Premier League denna söndag då Arsenal tar emot Manchester City.

Om lite drygt en timme är det avspark i London och inför matchen så har nu startelvorna släppts.

Klart, som förväntat, så startar Viktor Gyökeres på topp för hemmalaget.

STARTELVOR:

Arsenal: Raya – Timber – Saliba – Magalhães – Calafiori – Merino – Zubimendi – Rice – Madueke – Gyökeres – Trossard

Manchester City: Donnarumma – Khusanov – Dias – Gvardiol – O´Reilly – Rodri – Silva – Foden – Reijnders – Doku – Haaland.