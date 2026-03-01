JUST NU: Arsenal leder derbyt

Arsenal tar emot Chelsea i Premier League.

Ställningen är 2-1.



Arsenal jagar ligatiteln och har en tät kamp med Manchester City.



Söndagens derby mellan Arsenal och Chelsea på Emirates Stadium är därför av stor betydelse.

Gyökeres, som är i fin målform, får fortsatt förtroende längst fram av tränaren Mikel Arteta.

***



Efter 20 minuter tog Arsenal ledningen på hörna. Gabriel skarvade Sakas inlägg vid bortre stolpen, och William Saliba styrde sedan bollen i mål.



På stopptid i den första halvleken kvitterade Chelsea vilket även det efter en hörna. Reece James slog in bollen mot mål och via en lätt touch från Arsenals Piero Hincapié styrdes den in i mål.

När lagen gick till halvtidsvila var ställningen därmed 1-1.

Efter 65 minuter small det igen. Jurrien Timber nickade in en hörna från Declan Rice och gav Arsenal ledningen mot Chelsea.

Kort därefter förvärrades läget för gästerna. Pedro Neto fällde Gabriel Martinelli i en kontring och visades ut efter sitt andra gula kort.

Startelvor:



Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice, Eze – Saka, Gyökeres, Trossard



Chelsea: Sanchez – James, Sarr, Chalobah, Hato – Caicedo, Santos – Palmer, Fernandez, Neto – Joao Pedro.