Gyökeres startar för Arsenal

Arsenal tar emot Crystal Palace under söndagseftermiddagen.

Då finns Viktor Gyökeres återigen från start för hemmalaget.

Viktor Gyökeres fortsätter att vara en självklar del av Arsenals startelva.



Den svenske anfallaren, som stod för två mål mot Atlético Madrid i Champions League tidigare i veckan, leder anfallet även i söndagens Premier League-möte med Crystal Palace.



Avspark sker klockan 15.00.

Startelvor:

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Zubimendi, Rice – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres.



Crystal Palace: Henderson – Richards, Lacroix, Guéhi – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta, Pino.