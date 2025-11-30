JUST NU: Gyökeres tillbaka för Arsenal

Arsenal toppar Premier League och ställs mot Chelsea i ett hett London-derby.

Då är Viktor Gyökeres är tillbaka i matchtruppen efter fyra missade matcher på grund av skada.

Arsenal gästar Chelsea i kvällens Premier League-stormöte. Tabellen leds av Arsenal, och inför matchen kommer ett positivt besked. Viktor Gyökeres är tillbaka i laget och sitter på bänken efter sina skadebekymmer.

Den svenske anfallaren har missat de fyra senaste matcherna men är nu spelklar igen. Även Gabriel Jesus är redo för spel och gör sin första matchtrupp på nästan ett år – även han inleder på bänken.



Avspark sker 17.30.

Startelvor

Chelsea: Sanchez – Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella – James, Caicedo – Estevao, Fernandez, Neto – Pedro.

Arsenal: Raya – Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori – Rice, Zubimendi, Eze – Saka, Merino, Martinelli.