TV: Gyökeres tvåmålsskytt i Arsenals derbykross

Under söndagen ställdes Tottenham Hotspur mot Arsenal i ett North London derby.

Då skulle Eberechi Eze och Viktor Gyökeres fortsätta att briljera för ”The Gunners”.

Detta då båda spelarna slog till med två mål var.

Efter 27 spelade matcher i Premier League toppade Arsenal tabellen med två poäng ner till Manchester City.

För Tottenham Hotspurs del går det klart tyngre då man endast hade fyra poäng ner till nedflyttningsplatsen och nyligen har sparkat huvudtränaren Thomas Frank.

I dag, söndag, ställdes de två huvudstadsklubbarna mot varandra i ett ”north london derby”. Där skulle ”The Gunners” ta ledningen efter 32 spelade minuter. Detta efter att Eberechi Eze tagit ner en boll i straffområdet och slagit in ledningsmålet på halvvolley.

Kort efter målet skulle dock hemmalaget visa att man inte började hänga med huvudena. Detta då Randal Kolo Muani tog tillvara på ett misstag från Declan Rice strax utanför boxen. En dribbling och väl avvägt skott senare var matchen kvitterad.

I inledningen av den andra akten, närmare bestämt i den 47:e minuten, fick Viktor Gyökeres bollen utanför straffområdet. Då tog anfallaren en touch och dundrade sedan in 2-1 för Arsenal invid den ena stolpen. Vicario i Spurs-buren fick se sig chanslös för svenskens högerfot.

Med en timme spelad av derbyt var det ännu en gång dags för den formtoppade Eze att skriva in sig i målprotokollet. Detta då han befunnit sig på rätt plats vid rätt tillfälle och placerat in en retur från nära håll.

Sju minuter innan de ordinarie 90 minuterna var färdigspelade såg Spurs ut att reducera genom Richarlison. Brassen mötte ett inspel med hälen och bollen var på väg över mållinjen. Då passade David Raya på att göra en monsterräddning och se till att bollen inte passerade mållinjen.

På tilläggstid skulle vi få en till tvåmålsskytt i matchen, och ni kan nog lista ut vem. Omställningen gick fort, passningen från Martin Ødegaard var läcker, mottagningen, fysiken och avslutet perfekt från Viktor Gyökeres – som gjorde sitt tionde Premier League-mål.

Segern tillföll alltså Arsenal med två mål vilket innebär att man har fem poäng ner till Manchester City. Spurs har endast fyra poäng ner till nedflyttning.