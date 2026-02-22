TV: Gyökeres tystar Spurs-supportrarna i derbyt

Viktor Gyökeres fortsätter att vara stekhet.

Under söndagen slog han till igen.

Denna gång mot Tottenham Hotspur i bortaderbyt.

I dag, söndag, ställdes de två huvudstadsklubbarna Tottenham Hotspur och Arsenal mot varandra i ett ”north london derby”. Där skulle topplaget ”The Gunners” ta ledningen efter 32 spelade minuter. Detta då Eberechi Eze tog ner en boll i straffområdet och slog in ledningsmålet på halvvolley.

Kort efter målet skulle hemmalaget visa att man inte började hänga med huvudena. Detta då Randal Kolo Muani tog tillvara på ett misstag från Declan Rice strax utanför boxen. En dribbling och väl avvägt skott senare var matchen kvitterad – två minuter efter Arsenals ledningsmål.

När derbyt var 47 minuter gammalt fick Viktor Gyökeres bollen utanför straffområdet. Då tog anfallaren en touch och dundrade in 2-1 för Arsenal invid den ena stolpen. Vicario i Spurs-buren fick se sig chanslös för svenskens högerfot.

Målet var den Aspuddenfostrade spelarens nionde i Premier League i år och totalt 14:e i Arsenal-tröjan.

