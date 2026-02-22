TV: Eze tar ledningen i derbyt – Spurs kvitterar direkt

Under söndagen ställs Tottenham Hotspur mot Arsenal i North London derby.

Då skulle bortalaget ta ledningen efter en halvtimmes spel.

Två minuter senare hade Randal Kolo Muani kvitterat.

Foto: Bildbyrån

Efter 27 spelade matcher i Premier League toppade Arsenal tabellen med fem poäng ner till Manchester City, som hade en match mindre spelad.

För Tottenham Hotspurs del går det klart tyngre då man endast har fem poäng ner till nedflyttningsplatsen och nyligen har sparkat huvudtränaren Thomas Frank.

I dag, söndag, ställds de två huvudstadsklubbarna mot varandra i ett ”north london derby”. Där skulle topplaget ”The Gunners” ta ledningen efter 32 spelade minuter. Detta då Eberechi Eze tog ner en boll i straffområdet och slog in ledningsmålet på halvvolley.

Kort efter målet skulle hemmalaget visa att man inte började hänga med huvudena. Detta då Randal Kolo Muani tog tillvara på ett misstag från Declan Rice strax utanför boxen. En dribbling och väl avvägt skott senare var matchen kvitterad.

Matchen pågår.