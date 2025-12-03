Alexander Isak startar mot Sunderland

Idag ställs Liverpool mot Sunderland.

Då får Alexander Isak chansen från start igen.

Matchen har avspark klockan 21.15.

Foto: Bildbyrån

I söndags ställdes Liverpool mot West Ham borta. Då slog Alexander Isak till med sitt första mål i Premier League för ”The Reds”.

Idag har den svenske anfallsstjärnan chans att dubbla sin målskörd för året – då hans Liverpool tar emot Sunderland hemma.

Med en dryg timme kvar till matchstart stod det klart att Isak får chansen från start ännu en gång efter sin skada.

Startelvor:

Liverpool: Alisson; Gomez, Van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo, Isak, Wirtz

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Talbi, Le Fee, Brobbey