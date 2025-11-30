TV: Isaks första PL-mål för Liverpool gav seger

Liverpool har tagit en efterlängtad seger.

Under söndagen vann man mot West Ham med 2-0.

Alexander Isak var en av målskyttarna.



Liverpool är i kris. Den regerande Premier League-mästaren har förlorat tre raka matcher och bara vunnit en av de senaste sju ligamatcherna.

I dag, söndag, ställdes Liverpool mot West Ham. Då var Alexander Isak tillbaka i krisklubbens startelva.

Liverpool började starkt och Alexander Isak skapade två tidiga chanser, men båda räddades eller gick över.



Även Florian Wirtz testade utan att få hål på Alphonse Areola, och första halvlek slutade 0–0.



I andra halvlek kom utdelningen – Isak placerade in 1–0 och firade sitt första Premier League-mål för Liverpool och sitt andra totalt sedan flytten till Anfield.



I den 67:e minuten byttes Isak ut. In i hans ställe kom Hugo Ekitike.



Matchen slutade 2-0 efter att Cody Gakpo satt bollen i nät. Segern var välbehövlig för Liverpool.





Startelvor:

West Ham: Areola – Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf – Magassa, Potts – Bowen, Fernandes, Paqueta – Wilson.

Liverpool: Becker – Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak.