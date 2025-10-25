Isak missar kvällens möte mot Brentford

Alexander Isak står över Liverpools bortamatch mot Brentford i Premier League.

Svensken utgick tidigare i veckan med ljumskproblem och finns inte med i kvällens trupp.



Liverpool tog nyligen en viktig seger i Champions League mot Frankfurt och bröt därmed en fyra matcher lång förlustsvit. Nu väntar bortamötet med Brentford i Premier League, där laget är ute efter en efterlängtad trepoängare.

Svenske anfallaren Alexander Isak var ett frågetecken inför matchen efter att ha utgått från onsdagens CL-match på grund av ljumskproblem. Tränare Arne Slot meddelade under fredagen att Isak inte var allvarligt skadad, men hans deltagande skulle avgöras senare.

När startelvorna offentliggjordes stod det dock klart att Isak inte ingick i matchtruppen mot Brentford.



Startelvor:

Brentford: Kelleher – Kayode, Collins, van den Beck, Ajer – Damsgaard, Yarmoliuk, Henderson – Outtara, Thiago, Schade

Liverpool: Mamardashvili – Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez – Jones, Szoboszlai, Wirtz – Salah, Ekitike, Gakpo