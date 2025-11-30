Isak tillbaka från start för Liverpool
Han var bänkad senast.
Men mot West Ham är Alexander Isak, 26, tillbaka för Liverpool.
Samtidigt bänkas Mohamed Salah för första gången under Arne Slot.
Liverpool är i kris. Den regerande Premier League-mästaren har förlorat tre raka matcher och bara vunnit en av de senaste sju ligamatcherna.
I dag, söndag, ställs Liverpool mot West Ham i London. Då är svenske Alexander Isak tillbaka i krisklubbens startelva.
Rekordövergången från i somras har haft problem med skador under säsongsinledningen. I Champions League-förlusten mot PSV tidigare i veckan bänkades Isak, men mot West Ham är 26-åringen tillbaka i elvan.
Samtidigt bänkas fixstjärnan Mohamed Salah till förmån för Dominik Szoboszlai. Det är första gången egyptiern bänkas i en Premier League-match under tränaren Arne Slot.
Matchen startar klockan 15:05.
Startelvor:
West Ham:
Areola – Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf – Magassa, Potts – Bowen, Fernandes, Paqueta – Wilson.
Liverpool:
Becker – Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak.
