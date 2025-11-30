Han var bänkad senast.

Men mot West Ham är Alexander Isak, 26, tillbaka för Liverpool.

Samtidigt bänkas Mohamed Salah för första gången under Arne Slot.

Liverpool är i kris. Den regerande Premier League-mästaren har förlorat tre raka matcher och bara vunnit en av de senaste sju ligamatcherna.

I dag, söndag, ställs Liverpool mot West Ham i London. Då är svenske Alexander Isak tillbaka i krisklubbens startelva.

Rekordövergången från i somras har haft problem med skador under säsongsinledningen. I Champions League-förlusten mot PSV tidigare i veckan bänkades Isak, men mot West Ham är 26-åringen tillbaka i elvan.

Samtidigt bänkas fixstjärnan Mohamed Salah till förmån för Dominik Szoboszlai. Det är första gången egyptiern bänkas i en Premier League-match under tränaren Arne Slot.

Matchen startar klockan 15:05.

Startelvor:

West Ham:

Areola – Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf – Magassa, Potts – Bowen, Fernandes, Paqueta – Wilson.

Liverpool:

Becker – Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak.