JUST NU: Kulusevski gör comeback efter över 500 dagar

Dejan Kulusevski är tillbaka på planen.

Svensken byttes in för Tottenham mot Coventry.

Det är hans första tävlingsmatch sedan maj 2025.

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Väntan är över. I Tottenhams hemmamatch mot Coventry byttes Dejan Kulusevski in i 86:e minuten och gjorde därmed comeback efter 526 dagar borta.

Det var hans första tävlingsmatch sedan maj 2025. Sedan dess har en knäskada, som krävt två operationer, hållit honom borta från planen. Redan när han gick upp för att värma tidigare i matchen fick han stående ovationer från hemmapubliken.

Ställningen: Tottenham 2–1 Coventry