TV: Leeds chockade Chelsea och vann hemma

Under onsdagen ställdes Leeds United mot Chelsea.

Då skulle nykomlingarna stå för en stor prestation.

Detta då man vann med hela 3-1.

Foto: Bildbyrån

Nykomlingarna från The Championship, Leeds United, har gått en tämligen tuff säsongsstart till mötes och hade endast spelat in elva poäng på de första 13 matcherna.

Chelsea, som vann Conference League i fjol, hade i sin tur tagit 24 poäng på lika många matcher.

Idag ställdes de två klubbarna mot varandra på Elland Road – där hemmalaget skulle inleda bäst.

Redan i den sjätte minuten kunde Jaka Bijol stånga in 1-0 för sitt Leeds innan Ao Tanaka utökade ledningen till 2-0 strax före paus.

I inledningen av den andra akten skulle visserligen inbytte Pedro Neto reducera för Chelsea. Det resultatet stod sig dock endast drygt tio minuter innan Dominic Calvert-Lewin gjorde Leeds tredje mål för kvällen.

Segern innebär att Leeds klättrar upp från nedflyttningsplats samtidigt som Chelsea nu är fyra i serien.

***

Leeds: Perri – Rodon, Struijk, Bijol – Bigkem Ampadu, Tanaka, Stach, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Nmecha.

Chelsea: Sánchez – Chalobah, Adirabioyo, Badiashile, Cucurella – Andrey Santos, Fernández – Estêvão, João Pedro, Gittens – Delap.