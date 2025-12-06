TV: Leeds räddade kryss – Livepool kollapsade igen

Under lördagen ställdes Leeds United mot Liverpool.

Då skulle en händelserik tillställning sluta med delad pott.

Detta efter att båda lagen gjort tre mål i den andra halvleken.

Foto: Alamy

Efter 14 omgångar i Premier League beffan sig Leeds United på en 17:e-plats i tabellen, med 14 inspelade poäng. Fem placeringar ovanför placerade sig Liverpool med sina 22 poäng.

Idag ställdes de två klubbarna mot varandra på Elland Road. Med en dryg timme kvar till match stod det klart att Alexander Isak fick inleda matchen på bänken. Detsamma gällde fixstjärnan Mohamed Salah.

På den andra sidan planhalvan spelade Gabriel Gudmundsson från start.

Matchen skulle bli en mycket händelserik sådan då den bjöd på hela sex mål. Inget av dessa skulle dock komma i den första halvleken.

Det första målet i matchen skulle Hugo Ekitiké göra i den 48:e minuten efter en felpassning av Leeds-spelare. Därefter dröjde det endast två minuter innan anfallaren gjorde sitt andra mål för kvällen.

Därefter skulle Leeds passa på att göra två mål på två minuter. Först genom Dominic Calvert-Lewin från straffpunkten och sedan från mittfältaren Anton Stach.

Liverpool såg dock ut att vilja något annat och åka hem med samtliga tre när Dominik Szoboszlai gjorde 3-2 i den 80:e minuten. Leeds skulle dock gräva fram ett nytt kvitteringsmål, och detta sent om sistens, när Ao Tanaka dundrade in en retur från nära håll.

Alexander Isak byttes in i den 84:e minuten.