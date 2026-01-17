TV: Liverpool tappade poäng mot nästjumbon

Liverpool har svårt att vinna fotbollsmatcher i Premier League just nu.

Under lördagen ställdes ”The Reds” mot nästjumbon Burnley – och spelade lika för fjärde matchen i rad.

Foto: Bildbyrån

Med 21 matcher spelade av Premier League säsongen 2025/26 hade Liverpool spelat in 35 poäng.

Nästjumbon Burnley hade i sin tur tagit 13 poäng och hade under lördagen rest till Merseyside för att möte Arne Slots lag.

På Anfield skulle hemmalaget ta ledningen strax före paus, när sommarförvärvet Florian Wirtz stod för ett läcker avslut i det första krysset från nära håll. Innan dess hade även Dominik Szoboszlai missat en straff.

I den andra akten skulle sedan bortalaget vakna till med 20 minuter spelade efter pausvilan hade Marcus Edwards mött en djupledsboll och placerade läckert in kvitteringen.

Det resultatet stod sig hela vägen fram till slutvisslan och innebar delad pott mellan klubbarna. För Liverpools del var det deras fjärde raka kryss i Premier League. För Burnleys del var det deras andra raka oavgjorda resultat i ligan.

Svenske Hjalmar Ekdal inledde matchen på bänken men byttes in i den 74:e minuten.