Liverpool har förlorat fyra raka matcher.

Den senaste kom under söndagen.

Då blev Harry Maguire stor hjälte för Manchester United.

Foto: Alamy

Matchuret på Anfield visade att en minut fotboll hade spelats när det var dags för matchens första mål i matchen mellan Liverpool och Manchester United.

Då hittade bortalagets Amad Diallo fram till nyförvärvet Bryan Mbeumo som, via Mamardashvili, sköt in matchens första mål. Målet var anfallarens tredje i United-tröjan, sedan han anslöt från Brentford under sommaren.

Efter att United gått in i pausvila med en uddamålsledning tryckte hemmalaget på för en kvittering i den andra.

Den skulle också komma, när det hade spelats 78 minuter. Då höll sig Cody Gakpo framme och petade in Federico Chiesas inspel från nära håll.

Manchester United var dock inte nöjda med en poäng och skulle lämna Anfield med tre poäng. Detta efter att Harry Maguire prickat rätt med pannan efter ett inlägg från Bruno Fernandes – med sex ordinarie minuter kvar att spela.

Liverpool tryckte på för ett nytt kvitteringsmål och var nära, bland annat genom målskytten Gakpo som misslyckades att nicka bollen på mål från nära håll. Till slut

Från start i Liverpool spelar svenske Alexander Isak som byttes ut med omkring 20 minuter att spela.