TV: Mållöst och jämnt i stormötet på Emirates

Under torsdagskvällen ställdes Arsenal mot Liverpool i ett riktigt tungviktsmöte.

Då skulle en jämn match sluta mållös och med delad pott.

Detta efter att Viktor Gyökeres bytts ut med en knapp halvtimme kvar att spela.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen ställdes serieledande Arsenal mot tabellfyran Liverpool i omgång 21 av Premier League.

Inför matchen, där Viktor Gyökeres startade, skiljde det hela 14 poäng mellan London-laget och ”The Reds” som gjorde upp på Emirates Stadium i London.

Den första halvleken skulle sluta mållös efter att regnet öst ner över den engelska huvudstaden. Närmast att hitta rätt var bortalagets Conor Bradley som hade ett skott i ribban.

Den andra akten skulle även den bli en jämn sådan och resultera i ett så gott som delat bollinnehav, skott och förväntade mål. Det innebar, trots en forcering från hemmalaget i slutet, att matchen slutade mållös och oavgjord.

Viktor Gyökeres byttes ut efter 65 minuter och ersattes av Gabriel Jesus. Arsenal leder fortsatt Premier League med sex poäng.



