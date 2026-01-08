TV: Mållöst och jämnt i stormötet på Emirates
Under torsdagskvällen ställdes Arsenal mot Liverpool i ett riktigt tungviktsmöte.
Då skulle en jämn match sluta mållös och med delad pott.
Detta efter att Viktor Gyökeres bytts ut med en knapp halvtimme kvar att spela.
Under torsdagen ställdes serieledande Arsenal mot tabellfyran Liverpool i omgång 21 av Premier League.
Inför matchen, där Viktor Gyökeres startade, skiljde det hela 14 poäng mellan London-laget och ”The Reds” som gjorde upp på Emirates Stadium i London.
Den första halvleken skulle sluta mållös efter att regnet öst ner över den engelska huvudstaden. Närmast att hitta rätt var bortalagets Conor Bradley som hade ett skott i ribban.
Den andra akten skulle även den bli en jämn sådan och resultera i ett så gott som delat bollinnehav, skott och förväntade mål. Det innebar, trots en forcering från hemmalaget i slutet, att matchen slutade mållös och oavgjord.
Viktor Gyökeres byttes ut efter 65 minuter och ersattes av Gabriel Jesus. Arsenal leder fortsatt Premier League med sex poäng.
