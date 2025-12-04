TV: Manchester United tappade poäng mot West Ham

Manchester United tappade poäng mot West Ham.

West Ham kvitterade sent och såg till att matchen slutade oavgjort.

Foto: Bildbyrån

Manchester United jagade tre viktiga Premier League-poäng när West Ham kom på besök till Old Trafford på torsdagskvällen.

Första halvleken blev chansfattig, men Bruno Fernandes var nära att spräcka nollan när hans volleyskott tog i utsidan av stolpen.

0–0 stod sig till paus.

Efter knappt en timme tog United ledningen. Casemiros distansskott styrdes fram till Diogo Dalot, som behöll lugnet och placerade in 1–0.



Ledningsmålet blev dock kortvarigt i betydelsen resultatglädje. I den 83:e minuten kvitterade West Ham efter en hörna när Mazraouis rensning studsade rakt på Soungoutou Magassa.

United tryckte på i slutet och Bruno Fernandes hade två lägen på stopptid, men 1–1 stod sig och blev matchens slutresultat.

United, som kunnat klättra till femte plats, är i stället kvar som åtta. West Ham ligger fortsatt under strecket på 18:e plats.





