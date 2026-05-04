JUST NU: Forest kör över Chelsea

Chelsea tar emot Nottingham Forest.

Det står 3–0 till gästerna.

Foto: Bildbyrån

Chelsea har haft en tuff svit av förluster och nyligen sparkades huvudtränaren Liam Rosenior. Under måndagen tog Londonklubben emot Nottingham Forest i Premier League.

Det blev en mardrömsstart för hemmalaget när Isso Awoniyi satte 1–0 till Forest i den andra minuten. Några minuter senare blev det ännu värre för Chelsea när de fick en straffspark emot sig. Igor Jesus klev fram och gjorde 2–0.

Strax innan paus skallade Chelsea-debutanten Jesse Derry ihop med Zach Abbott. Derry blev liggande i gräset i minuter innan han tvingades bryta.

Chelsea tilldelades en straff som Cole Palmer missade.

I den andra halvleken utökade Forest till 3–0. Även denna gång genom Awoniyi.

Matchen pågår.