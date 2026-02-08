JUST NU: Så ställer Liverpool och City upp på Anfield

I dag ställs Liverpool mot Manchester City i ett riktigt stormöte.

Då står det klart att både Omar Marmoush och Erling Haaland får chansen start tillsammans.

Matchen har avspark klockan 17.30.

Foto: Bildbyrån

Efter 24 omgångar i Premier League har Manchester City spelat in 47 poäng och befinner sig på en andraplats i tabellen.

Liverpool har i sin tur spelat in 39 poäng vilket innebär att de just nu är sexa i Premier League.

I dag ställs de två storklubbarna mot varandra på Anfield i vad som kan bli en mycket spännande tillställning.

Då står det klart att hemmalaget formerar samma elva som i veckans ligacupmatch. I Manchester City är Erling Haaland tillbaka från start efter att ha inlett veckans match på bänken.

Startelvor:

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Salah, Ekitike, Gakpo.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo, O’Reilly, Semenyo, Marmoush, Haaland.