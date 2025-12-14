Så ställer Sunderland och Newcastle upp i derbyt

Idag ställs Sunderland och Newcastle mot varandra.

Detta i det första Premier League-derbyt på tio år.

Matchen har avspark klockan 15.00.

Efter tio års väntan har det idag blivit dags för Sunderland och Newcastle att mötas i Premier League.

Detta i vad som är ett laddat derby mellan lokalrivalerna från Tyne-Wear.

Med nykomlingarna Sunderlands fina form, och det faktum att man ännu inte har förlorat på hemmaarenan Stadium och light, menade bortalagets Anthony Gordon att pressen är på ”The Black Cats” inför dagens match.

– Det tar vi. All press är på dem, är det inte så? Det är inget problem för oss, sade han enligt The Sun.

Med en timme kvar till avspark stod det klart att svenske Anthony Elanga får chansen från start i bortalaget.

Startelvor:

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo – Xhaka, Sadiki, Le Fee – Traore, Brobbey, Talbi.

Newcastle: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn, Hall – Tonali, Miley, Guimarães – Elanga, Woltemade, Gordon.