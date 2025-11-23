Så startar Arsenal och Tottenham i derbyt
Arsenal ställs mot Tottenham i Premier League.
Så ställer Londonlagen upp.
Under söndagen spelas säsongens första North London Derby i Premier League. Arsenal tar emot Tottenham Hotspur på Emirates Stadium i London.
När startelvorna presenterades stod det klart att Viktor Gyökeres inte fanns med i Arsenals matchtrupp och missar därmed derbyt.
I Tottenham var Lucas Bergvall tillbaka efter en tidigare huvudskada. Tränaren Thomas Frank valde att inte starta honom direkt utan inledde på bänken.
Matchen startade 17.30
Startelvor:
Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori – Zubimendi, Rice, Eze – Saka, Merino, Trossard
Tottenham: Vicario – Spence, Romero, van de Veen, Danso, Udogie – Bentancur, Palhinha – Odobert, Richarlison, Kudus
