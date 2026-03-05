JUST NU: Så startar Spurs mot Crystal Palace i jakten på viktiga poäng

Tottenham är i behov av poäng för att skapa distans ner till nedflyttning.

Ikväll tar de emot Crystal Palace hemma.

Matchen startar 21.00.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagskvällen väntar en tuff match där viktiga poäng står på spel för Tottenham när de tar emot Crystal Palace på hemmaplan.



Det har rapporterats om att Spurs nya tränare Igor Tudor redan är under press efter två förlorade matcher sedan han tog över efter Thomas Frank.



Tudor upp med en fyrbackslinje där nyförvärvet Souza får sin första start som vänster-wingback.





Startelvor:

Tottenham: Vicario – Porro, Danso, Van de Ven, Souza – Gray, Palhinha, Sarr – Kolo Muani, Solanke, Tel

Crystal Palace: Henderson – Munoz, Canvot, Richards, Riad, Mitchell -Wharton, Kamada – Sarr, Guessand – Strand Larsen.