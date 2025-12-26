Så startar United och Newcastle på Old Trafford

Idag är det ”Boxing Day” i England.

Trots det spelas endast en Premier League-match.

Detta i form av Manchester United mot Newcastle – som har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån

Trots den sedvanliga traditionen av mängder av Premier League-matcher under annandag jul, eller ”Boxing Day”, spelas endast en sådan under fredagen.

Detta då tabellsjuan Manchester United tar emot elvan Newcastle United.

Sist det begav sig mellan lagen vann ”The Magpies” med hela 4-1, i matchen dessförinnan vann Newcastle med 2-0.

Startelvor:

Manchester United: Lammens; Dalot, Martinez, Mount, Cunha, Dorgu, Casemiro, Shaw, Ugarte, Heaven, Sesko.

Newcastle United: Ramsdale; Hall, Schär, Tonali, Gordon, Thiaw, Murphy, Woltemade, Bruno G, Ramsey, Miley.