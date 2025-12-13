Salah bänkad i Liverpool – igen

Mohamed Salah är uttagen till Liverpools match mot Brighton.

Då inleder han på bänken.

Matchen startar 16.00.

Det har varit en spänd relation mellan Mohamed Salah och hans tränare Arne Slot i Liverpool. Egyptiern har inte varit nöjd med att ha varit bänkad och gick till attack mot klubben förra veckan. Senare kommer rapporterar att de ska ha slutit fred med varandra.

Under lördagen ställs Liverpool mot Brighton. Då finns Salah med i truppen – men inleder på bänken för fjärde gången i rad.

Även Alexander Isak bänkas på grund av en smäll i matchen mot Inter.

Startelvor:

Liverpool: Alisson – Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Szoboszlai, Wirtz, Jones – Ekitike

Brighton: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Hinshelwood – Baleba, Gomez – Minteh, Gruda, Kadioglu – Rutter