Sen smäll för United – Mainoo missar matchen

Manchester United får klara sig utan Kobbie Mainoo mot Aston Villa.

Mittfältaren skadade sig på gårdagens träning och blir borta i några veckor.



Inför bortamötet med Aston Villa saknar Manchester United flera ordinarie spelare. Casemiro är avstängd, medan Harry Maguire, Matthijs de Ligt och nu även Kobbie Mainoo är skadade.

Mainoo ådrog sig en lättare skada på gårdagens träning och missar dagens match, bekräftar United-tränaren Ruben Amorim.



– Jag tror att han är tillbaka om ett par veckor, men det är dålig tajming, säger Amorim.

I startelvan gör Amorim tre förändringar jämfört med senaste matchen mot Bournemouth, med Manuel Ugarte, Patrick Dorgu och Benjamin Sesko som ersättare.

Aston Villa får förtroende för Victor Nilsson Lindelöf i startelvan.