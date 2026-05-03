JUST NU: Spurs tog blytung seger i bottenstriden

Aston Villa tog emot Tottenham Hotspur.

Det slutade 2–1 till Spurs som lägger sig precis ovanför nedflyttningsplats.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur var ute efter att klättra upp ovanför nedflyttningsstrecket i Premier League-tabellen. Under söndagen gästade de Aston Villa.

I Aston Villa startade Victor Nilsson Lindelöf medan Spurs-svensken Lucas Bergvall inledde på bänken.

Spurs fick en drömstart när Conor Gallagher gjorde 1–0 efter tolv minuter. I den 25:e minuten utökade Richarlison till 2–0.

Spurs lyckades hålla fast vid sin ledning och trots en sen reducering av Aston Villas Emiliano Buendia blev det seger för bortalaget. Tottenhams trepoäng innebär att de klättrar upp precis ovanför nedflyttningsstrecket.