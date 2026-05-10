Trossard stor hjälte – efter VAR-drama på stopptid

Arsenal gick mot en viktig seger mot West Ham.

Då klev Callum Wilson fram och såg ut att kvittera matchen på tilläggstid.

Däremot dömdes målet bort efter VAR-granskning.

Inför dagens omgång av Premier League hade 35 matcher spelats – och tre återstod för de flesta lagen.

Serieledarna Arsenal hade tagit 76 poäng och hade två poäng ner till Manchester City – som säkrade en blytung seger hemma mot Brentford i går.

Därför var ”The Gunners” i stort behov av tre poäng borta mot West Ham under söndagens Londonderby för att inte tappa mark i jakten på Premier League-titeln.

Med Viktor Gyökeres från start såg det länge mörkt ut för en rödvit seger mot bottenlaget. Fram till den 83:e minuten var matchen mållös och nederlaget ett faktum för Mikel Artetas lag.

Då klev belgaren Leandro Trossard fram och placerade in Martin Ødegards passning till 1-0 – kort efter en mycket läcker parad från David Raya på ett friläge några minuter tidigare.

På tilläggstid kom också matchens andra mål, och det första för hemmalaget. Detta då en hörn-retur hamnade vid fötterna hos Callum Wilson som dundrade in kvitteringen. Den stod sig dock i ett par minuter och blev senare bortdömd efter VAR-granskning.

Såldes skulle Trossards mål stå sig hela vägen fram till slutvissla vilket innebär att Arsenal fortsatt har Premier League-titeln i sina egna händer.