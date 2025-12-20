JUST NU: Viktor Gyökeres gör mål på straff

Viktor Gyökeres gör 1–0 till Arsenal på straff.

Matchen pågår.

Foto: Alamy

Arsenal möter Everton under lördagskvällen. Viktor Gyökeres fanns med från start. I den 27:e minuten får Arsenal straff efter en hands på Evertons O’Brien.

Då klev Viktor Gyökeres fram och satte dit 1–0 till Arsenal. Det är svenskens första mål sedan november.

I situationen innan straffen tilldelas blev Gyökeres fälld av just O´Brien men fick inte med sig någon straff då, till svenskens förvåning.

Startelvor:

Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko – Garner, Iroegbunam – McNeil, Alcaraz, Grealish – Barry.

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori – Rice, Zubimendi, Ødegaard – Saka, Gyökeres, Trossard.