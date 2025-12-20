Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

JUST NU: Viktor Gyökeres gör mål på straff

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Viktor Gyökeres gör 1–0 till Arsenal på straff.
Matchen pågår.

London, Storbritannien. 13 september 2025. Viktor Gyökeres från Arsenal firar det andra målet under Premier League-matchen mellan Arsenal och Nottingham Forest på Emirates Stadium, London.
Foto: Alamy

Arsenal möter Everton under lördagskvällen. Viktor Gyökeres fanns med från start. I den 27:e minuten får Arsenal straff efter en hands på Evertons O’Brien.

Då klev Viktor Gyökeres fram och satte dit 1–0 till Arsenal. Det är svenskens första mål sedan november.

I situationen innan straffen tilldelas blev Gyökeres fälld av just O´Brien men fick inte med sig någon straff då, till svenskens förvåning.

Matchen pågår

***

Startelvor:

Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko – Garner, Iroegbunam – McNeil, Alcaraz, Grealish – Barry.

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori – Rice, Zubimendi, Ødegaard – Saka, Gyökeres, Trossard.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt