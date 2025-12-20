JUST NU: Viktor Gyökeres gör mål på straff
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Viktor Gyökeres gör 1–0 till Arsenal på straff.
Matchen pågår.
Arsenal möter Everton under lördagskvällen. Viktor Gyökeres fanns med från start. I den 27:e minuten får Arsenal straff efter en hands på Evertons O’Brien.
Då klev Viktor Gyökeres fram och satte dit 1–0 till Arsenal. Det är svenskens första mål sedan november.
I situationen innan straffen tilldelas blev Gyökeres fälld av just O´Brien men fick inte med sig någon straff då, till svenskens förvåning.
Matchen pågår
***
Startelvor:
Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko – Garner, Iroegbunam – McNeil, Alcaraz, Grealish – Barry.
Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori – Rice, Zubimendi, Ødegaard – Saka, Gyökeres, Trossard.
Den här artikeln handlar om: