Viktor Gyökeres på bänken igen

Viktor Gyökeres har gjort två kortare inhopp för Arsenal i de två senaste ligaomgångarna.

Idag när Arsenal ställs mot Aston Villa så börjar svensken på nytt på bänken.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres missade årets avslutande landslagssamling och ett par matcher för Arsenal på grund av en muskelskada, men mot Chelsea förra helgen gjorde han comeback.

Tidigare denna vecka fick svensken göra ett nytt inhopp mot Brentford, men väntan på första starten sedan skadan fortsätter.

Arsenal ställs idag mot Aston Villa på bortaplan och på nytt så börjar svensken på bänken. Även Victor Nilsson Lindelöf inleder på bänken.

STARTELVOR:

Aston Villa: Martinez – Cash – Konsa – Torres – Maatsen – Onana – Kamara – Tielemans – McGinn – Rogers – Watkins

Arsenal: Raya – White – Timber – Hincapie – Calafiori – Rice – Zubimendi – Ødegaard – Saka – Eze – Merino.