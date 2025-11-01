TV: Viktor Gyökeres målskytt mot Burnley

Han har gjort det igen – för sjätte gången i Arsenaltröjan.

Då talar vi om Viktor Gyökeres som har gjort mål.

Denna gång mot Burnley i Premier League.

Med nio omgångar av Premier League toppade Arsenal tabellen inför dagens möte med Burnley på Turf Moor.

Då fick sommarförvärvet Viktor Gyökeres chans från start för bortalaget igen. Väl på planen dröjde det inte mer än 14 minuter innan anfallaren skulle hålla sig framme.

Målet gjorde han från nära håll efter en hörna och var hans fjärde i Premier League för sin nya klubb. Totalt sett har han gjort sex mål sedan flytten från Sporting i somras.

Arsenal vann matchen med 2-0.

Burnley: Dubravka; Walker, Esteve, Tuanzebe, Hartman – Cullen, Luis – Ugochukwu, Laurent, Anthony – Flemming

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori – Rice, Zubimendi, Eze – Saka, Gyökeres, Trossard.