Yasin Ayari målskytt – när Brighton vann
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Brighton ställdes mot Burnley i Premier League.
Då slog Yasin Ayari till med en fullträff.
Matchen slutade 2–0 till Brighton.
Svenskmöte i Premier League spelade under lördagen mellan Brighton och Burnley. I Brighton startade Yasin Ayari och för Burnley fanns Hjalmar Ekdal med från start.
Efter en halvtimmes spel tog hemmalaget Brighton ledningen genom Georginio Rutter.
I den andra halvleken slog Ayari till med sitt andra ligamål den här säsongen. Svenskens skott var lågt och susade förbi Burnley-keepern Martin Dubravka.
– Briljant av Ayari, sa Sky Sports Ron Walker.
Svenskens mål blev matchens sista och brighton tog tre tunga poäng samtidigt som ekdals Burnley ligger på nedflyttningsplats.
Den här artikeln handlar om: