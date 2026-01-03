Yasin Ayari målskytt – när Brighton vann

Brighton ställdes mot Burnley i Premier League.

Då slog Yasin Ayari till med en fullträff.

Matchen slutade 2–0 till Brighton.

Foto: Alamy

Svenskmöte i Premier League spelade under lördagen mellan Brighton och Burnley. I Brighton startade Yasin Ayari och för Burnley fanns Hjalmar Ekdal med från start.

Efter en halvtimmes spel tog hemmalaget Brighton ledningen genom Georginio Rutter.

I den andra halvleken slog Ayari till med sitt andra ligamål den här säsongen. Svenskens skott var lågt och susade förbi Burnley-keepern Martin Dubravka.

– Briljant av Ayari, sa Sky Sports Ron Walker.

Svenskens mål blev matchens sista och brighton tog tre tunga poäng samtidigt som ekdals Burnley ligger på nedflyttningsplats.