Justin Kluivert prisad av Guinness World Record

Han gjorde tre straffmål i en och samma Premier League-match.

För detta prisas nu Justin Kluivert – av Guinness World Record.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan Bournemouth och Wolverhampton Wanderers, den 30:e november förra året, som Justin Kluivert slog till med ett hattrick.

Det är han inte den första spelaren att göra, men det var däremot sättet han gjorde det på.

I den tredje minuten tilldelades Bournemouth en straffspark, som Kluivert tog hand om och förvaltade.

Detsamma hände i den 18:e minuten, och även denna gång visade 26-åringen kyla och gjorde sitt andra mål.

Det tredje målet kom med en kvart kvar att spela – när Bournemouth tilldelades en straff. Den sista elvameterssparken i mål innebär att nederländaren skrev historia som första Premier League-spelaren att göra ett hattrick på straffsparkar.

Idag, omkring tio månader senare, tilldelas Justin Kluivert ett världsrekord. Detta från den omtalade boken och hemsidan Guinness World Record.