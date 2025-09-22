Justin Kluivert prisad av Guinness World Record
Han gjorde tre straffmål i en och samma Premier League-match.
För detta prisas nu Justin Kluivert – av Guinness World Record.
Det var i matchen mellan Bournemouth och Wolverhampton Wanderers, den 30:e november förra året, som Justin Kluivert slog till med ett hattrick.
Det är han inte den första spelaren att göra, men det var däremot sättet han gjorde det på.
I den tredje minuten tilldelades Bournemouth en straffspark, som Kluivert tog hand om och förvaltade.
Detsamma hände i den 18:e minuten, och även denna gång visade 26-åringen kyla och gjorde sitt andra mål.
Det tredje målet kom med en kvart kvar att spela – när Bournemouth tilldelades en straff. Den sista elvameterssparken i mål innebär att nederländaren skrev historia som första Premier League-spelaren att göra ett hattrick på straffsparkar.
Idag, omkring tio månader senare, tilldelas Justin Kluivert ett världsrekord. Detta från den omtalade boken och hemsidan Guinness World Record.
Congratulations to Justin Kluivert of @afcbournemouth 🍒⚽ who was recently presented with his certificate for the most penalties scored by a football (soccer) player in an English Premier League match.
Justin's hat-trick of penalties took place as Bournemouth played Wolves on… pic.twitter.com/4fB1iVUQnC
— Guinness World Records (@GWR) September 21, 2025
