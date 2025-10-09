Keane vill se Simeone i United: ”Sagt det i flera år”

Han vill inte att Ruben Amorim ska få sparken – ännu.

Skulle det bli så att Manchester United väljer att gå skilda vägar med portugisen vill Roy Keane se ett specifikt namn träna hans förra klubb.

– Jag skulle gärna se Atlético Madrids tränare Diego Simeone kliva in där, säger Keane enligt Goal.com.

Foto: Bildbyrån

Manchester United söker fortsatt efter formen i Premier League då man har vunnit tre av de sju inledande matcherna.

Nu uttalar sig United-ikonen Roy Keane om huvudtränare Ruben Amorim.

– Jag skulle säga att man bör ge mannen en chans, absolut. En vecka till, säger Keane enligt Goal.com.

Skulle den röda Manchesterklubben välja att bryta med portugisen har irländaren en tydlig favorit att ta över jobbet.

– Jag har sagt det i flera år. Jag skulle gärna se Atlético Madrids tränare Diego Simeone kliva in där, säger han och motiverar sitt val:

– Jag tror att han skulle skapa kaos, men positivt kaos. Det finns inga garantier, men jag skulle gärna se hans personlighet och hans meriter, avslutar Keane.

Diego Simeone har tränat Atlético Madrid sedan slutet av 2011, och har kontrakt fram till sommaren 2027.









