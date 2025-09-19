Klart: Arsenals vice vd lämnar klubben

Tim Lewis har verkat inom Arsenal sedan 2007 och blev utnämnd till vice vd år 2020.

Nu står det klart att han lämnar sin post.

Det skriver The Athletic kommer få stora påföljder.

Mellan 2007 och 2020 jobbade Tim Lewis som konsult till Arsenal. Därefter klev han in på riktigt i klubben och blev utsedd till vice vd.

Idag, fem år senare, står det klart att han lämnar.

Detta kommer, enligt The Athletic, få stora påföljder. Detta då de menar att beslutet kommer som en chock för klubben och innebär ett omfattande skifte i London-klubbens ledarstruktur.

Nu kommer Arsenals ägare Stan Kroenkes son, Josh Kroenke, få en större roll i klubben och Richard Garlik kommer att bli ny vd för ”The Gunners”.

Under årets säsong av Premier League har Arsenal inlett med tre vinster och en förlust. Det innebär att man är tvåa i serien.