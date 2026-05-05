Klart: Ipswich köper loss Akpom

Ipswich Town har gjort klart med Chuba Akpom på permanent basis efter avancemanget till Premier League.

Han köps därmed loss från Ajax.

Foto: Bildbyrån



Efter att ha säkrat uppflyttning till Premier League står det nu klart att Ipswich Town köper loss Chuba Akpom från Ajax.

Anfallaren anslöt på lån inför säsongen och affären innehöll en tvingande köpoption som nu aktiveras efter att vissa villkor uppfyllts.

Akpom värvades till Ajax från Middlesbrough sommaren 2023, men spenderade den gångna säsongen i Championship med Ipswich.

Under säsongen noterades han för två mål och en assist på 29 ligamatcher, varav sju från start.

Ipswich slutade tvåa i Championship och är därmed klara för spel i Premier League nästa säsong.