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Foto: Bildbyrån

Klart: Isak startar mot Brentford

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Daniel Karimi
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Alexander Isak är tillbaka efter lårskadan.
Svensken startar för Liverpool borta mot Brentford.
Även Dominik Szoboszlai är tillbaka i startelvan.

Foto: Bildbyrån

Det var länge osäkert om Alexander Isak skulle hinna bli spelklar till lördagens match, men nu står det klart att han inte bara är med i truppen. Han startar också när Liverpool gästar Brentford i Premier League.

Isak skadade låret i Sveriges 2–1-seger mot Rumänien i Nations League och lämnade landslagssamlingen i förtid. Sedan dess har han missat både stormötet med Manchester City och onsdagens Champions League-match mot Lask Linz.

Så sent som i veckan kunde Andoni Iraola inte säga när svensken skulle vara tillbaka.

– De är inte så illa, men just nu är det svårt att säga när de är tillbaka. Vi tar en dag i taget. För alla tre gäller att jag faktiskt inte vet om de hinner till Brentford eller Villarreal, sa Iraola på en presskonferens.

Szoboszlai startar – Gakpo på bänken

Även Dominik Szoboszlai, som också har missat de senaste matcherna, är tillbaka i startelvan. Cody Gakpo, den tredje spelaren som har varit borta, börjar matchen på bänken.

Avspark är klockan 16.00.

Liverpools startelva: Alisson Becker – Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk (K), Milos Kerkez – Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz – Victor Muñoz, Alexander Isak, Bradley Barcola.

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