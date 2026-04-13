Beskedet kring United-talangens framtid

Kobbie Mainoo uppges förlänga med Manchester United.

Nu bekräftar tränaren Michael Carrick att ett nytt avtal är nära.

– Det närmar sig, vi är positiva till det, säger tränaren enligt Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoo, 20, har tidigare ryktats bort från Manchester United. Den egenfostrade spelaren ska ha varit missnöjd under förre tränaren Ruben Amorim.

Sedan en tid tillbaka har Michael Carrick varit tillfällig tränare i ”The Red Devils” och Mainoo väntas nu förlänga. Det bekräftar tränaren själv.

– Det närmar sig, vi är positiva till det. Vi är lugna, men vi är positiva och bara tiden kan utvisa hur det kommer att gå. Men vi har det bra med honom, säger Michael Carrick enligt Sky Sports.

Mainoo skrev A-lagskontrakt med United 2023 och har den här säsongen svarat för tre assist på 24 framträdanden.